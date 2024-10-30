Enerji Bakanı'ndan Yüksek Tüketim Düzenlemesi

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni düzenleme ile enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin elektrik fiyatını maaliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, yeni düzenleme ile Türkiye'de enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin enerjiyi maliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini belirtti. Düzenleme ile yapılacak desteklerin ihtiyaç sahibi insanlara yansıması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bayraktar, "Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektrik ve doğalgaz kullanımında gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye'de hane başına ortalama 200 kilowatt-saatlik tüketim var. EPDK'nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt-saat tüketen konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Normal tüketimin iki katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye'de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3'ü, 1,2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiler, cemevleri istisnalarına devam edilecek" diye konuştu. - ANKARA