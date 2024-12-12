Enerji Desteği Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

Enerji Desteği Devam Edecek

Enerji Desteği Devam Edecek

Bakan Bayraktar, partisinin enerji destek politikalarını vurgulayarak, vatandaşlara maliyetin altında doğalgaz sağladıklarını ve enerji fiyatlarında destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

12.12.2024 01:48  Güncelleme: 01:49
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'BİZ VATANDAŞLARIMIZA ENERJİ DESTEĞİNE DEVAM EDECEĞİZ'

Genel Kurul'da bakanların sunumunun ardından soru-cevaba geçildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, doğal gaz tartışmasına ilişkin, "Biz diyoruz ki vatandaşımıza maliyetin altında doğalgaz veriyoruz. ya dediğimizin farkında değilsiniz. Aslında 'desteği kesin vatandaşa zam yapın' diyorsunuz. Biz AK Parti olarak 2002'den bugüne kadar vatandaşlarımıza enerji fiyatlarında hep destek olduk. 2002'de asgari ücretle geçinen bir vatandaş ücreti alır almaz yüzde 45'ini enerji faturasına ödüyordu. Bugün vatandaş sadece asgari ücretin 2.4'ü ile elektriğini ödüyor. Bugün vatandaş en ucuz elektriği kullanıyor Avrupa'da" dedi. Bayraktar, ayrıca "Biz vatandaşlarımıza enerji desteğine devam edeceğiz. Siz yönettiğiniz belediyelerde vatandaşa astronomik su faturaları ödetmek yerine seçimde vadettiğiniz sözleri tutun, bu en temel kamu hizmetinde vatandaşa sürekli zam yapmayı bırakın" ifadelerini kullandı.

Ayça YASLI/ANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

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