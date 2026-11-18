TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Meclis'te kaliteli bir yasama yapılmadığını ileri sürdü. Düzenlemenin tamamına dair etki analizi olmadığını söyleyen Arslan, teklif üzerinde çalışmak için yeterli zaman ve veriye sahip olmadıklarını anlattı.

Fon tasfiyesine ilişkin düzenlemenin bu kanun teklifinde yer almaması gerektiğini söyleyen Arslan, "Bir bürokratın yaptığı iş ve işlemlerle ilgili kanunla yetkileri tanımlanmıştır. Yasalsa işlemleri yürütür, değilse yürütmez. Bürokrata koruma kalkanı verilmez. Bürokrat kendi kanunuyla iş ve işlem yürütür. 'Yapılan iş ve işlemler yarın benim başıma yük getirir mi' korkusuyla koruma kalkanı getirirsek yarın komisyonumuz da Meclis de şaibe altında kalır. Koruma kalkanının ne imzacı arkadaşların ne de benim arkasında durabileceği bir şey olacağını düşünmüyorum. Yeni Parti olarak biz fon mağdurlarının sonuna kadar arkasındayız ama bu işi bu milletin başına bela edenlerin de sonuna kadar karşısındayız, hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, kanun teklifiyle çok sayıda farklı alana dair düzenleme yaptığını söyledi. Türkiye'nin sanayi politikalarını eleştiren Bartin, iller arası eşitsizlikler yaşandığını ileri sürdü.

Bartin, komisyonun gerçek gündeminin, kapanan iş yerleri, kaybolan istihdam, üretimden çekilen KOBİ'ler, yüksek enerji maliyetleri, finansman sorunu ve bölgesel yatırım uçurumu olması gerektiğini savunarak, "İktidar, bu yapısal sorunlar yerine yeni tahsis, lisans, muafiyet ve istisna düzenlemelerini önümüze getiriyor. Üretim krizini çözmek yerine düzenleme krizini çözüyor. Bölgesel eşitsizliği gidermek yerine kaynakları merkezileştiren modeli sürdürüyor. Sanayiyi üreticinin, emekçinin ve toplumun ihtiyaçları üzerinden değil, sermayenin yatırım ve maliyet hesabı üzerinden ele alıyor." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, kanun yapma kalitesinin verimli olmadığını savundu. Birçok ülkede bu tür kanunların çıkarılma aralığının 180 gün olduğunu söyleyen Kavuncu, "Biz bugün bu kanun teklifini görüşeceğiz. Fonla ilgili düzenlemeden dolayı da belki önümüzdeki hafta Genel Kurul'a getireceğiz. Şu kanunun şuraya gelmesiyle, Genel Kurul'da kanunlaşması arasında geçen süre toplam 10-15 gün. Bu millet kaliteli bir kanunu hak etmiyor mu? Neden başka ülkelerde 200-300 günde bütün detayları ve paydaşlarıyla görüşülen kanunlar bizim ülkemizde görüşülemiyor? Neden bu kadar dar bir alana sıkıştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fon soruşturmasına ilişkin düzenlemenin görüşüleceği yerin bu Komisyon olmadığını söyleyen Kavuncu, "(Mağdur) 400 bin kişi sizi mahkemeye verecekse eğer iddia ettiğiniz, 'bütün mağdurların mağduriyetleri giderilecek' sözünüz de boş. Demek bütün mağdurların mağduriyetleri giderilmeyecek. Ana parasını alan mağdurun, 'siz bana daha fazlasını vereceksiniz' diyeceğinden endişe ediyorsunuz. Bu 3 kişi olur 5 kişi olur. 400 bin kişi olmaz. Bu yeterli bir açıklama değil." sözlerini sarf etti.

"Özensiz bir yaklaşım var"

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kanun teklifinin birbiriyle alakası olmayan çok sayıda düzenlemeyi önlerine getirdiğini ifade etti. Tali komisyonların görüşünün alınmasının önemli olduğunu kaydeden Ateş, "Kanun teklifi etki analizi yoktu, dün akşam elimize geldi. Konuyu inceleyemeden teklifi yasalaştırmak için uğraşıyoruz. Düzenlemeler kaç kişiyi etkileyecek, maliyeti ne kadar olacak bilmiyoruz. Özensiz bir yaklaşım var." dedi.

Teşvik mekanizmasının verimli çalıştırılmasını isteyen Ateş, "Sürekli teşviklerle sorunları çözmeye çalışıyoruz, pansuman tedavisi gibi bir şey. Çok yapısal bir işsizlik sorunumuz var. 276 bin kişi sanayi üretiminde işsiz. Sanayi üretimi yerinde sayarken, istihdam eriyor." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, kanun çıkarırken dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, iktidar partisi milletvekillerinin kimseyi dinlemediğini savundu. Kanun teklifindeki fon soruşturmasına ilişkin düzenlemeyi eleştiren Doğan, "Daha 1 ay önce çıkardığınız kanunda neyi eksik gördünüz de ekleme ihtiyacı hissettiniz? O gün de demek ki hazırlıklı gelmediniz. Çıkartılması gereken kanunlarla ilgili ciddi eksikliğiniz var." görüşünü paylaştı.

"İktidarın kanun çiğnemek için kanun çıkarılmasını istediğini" öne süren Doğan, "Bazı bürokratların, memurların kanunu çiğneyebilmesi için bizden kanun çıkarmamızı istiyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil." sözlerini sarf etti.

"Zaten Genel Kurul kararı verecek"

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, "muhalefetin eleştirilerinin değerlendirilmediği" yönündeki görüşlere katılmadığını, bunlar ışığında teklifte değişiklikler yapacaklarını anlattı.

Bazı maddelerin bu komisyonun doğrudan ilgi alanına girmediğini anımsatan Uzkurt, 5 maddenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacağını kaydeden Uzkurt, "Bu düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumuyla üniversite sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeti sunumu ve borç alacak ilişkisine dair 2026 yılı içinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması öngörülüyor. Yine 2017'den önceye ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi öngörülüyor." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kanun teklifinde yer alan tasfiye edilen fonlara ilişkin hükme yönelik muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine değinerek, bu maddenin tamamen tasfiye süreciyle ilgili olduğunu kaydetti.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu, eğer siz burada 'bu soruşturmalar yapılırken zırha ihtiyacınız var'a çevirirseniz haksızlık yapmış olursunuz. Ben bugün rakamları aldım. Şu anda bu soruşturmalar çerçevesinde 498 kişi şüpheli, 129 kişi tutuklu, yüzlerce şirketin ve insanın hesaplarına el konulmuş vaziyette. Dolayısıyla bu fon işinde suçu, ihmali, günahı, hatası bulunan kim varsa bunlarla ilgili soruşturma zaten devam ediyor. Bunlarla ilgili bu 13. maddenin hiçbir etkisi yok. 13. madde sadece tasfiye edilen fonlarda vatandaşların parasının dağıtılmasıyla ilgili bir madde. Burada görev alan arkadaşlarımızın gündeme getirdiği bir madde. Kendileri zaten cevap vereceklerdir. Dolayısıyla bu komisyondan geçerse lekelenir miyiz, lekelenmez miyiz? Herkesin farklı görüşü olabilir ama hepimiz Meclis'in içerisindeyiz. Süreçlerin nasıl işlediğini görüyoruz. Bu komisyondan geçse de geçmese de Genel Kurul'da hangi görüşmelerin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Orada grupların bir araya gelip kendi aralarında nasıl kararlar aldıklarını, almadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla usulen bizim bu maddeyi burada görüşmemizde hiçbir hata olmadığının tekrar altını çizmemiz lazım. Zaten Genel Kurul kararı verecek. Daha sonra da bunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesiyle ilgili mutlaka muhalefetteki arkadaşlarımız bir işlem yapacaklardır. Yaptığımız işten dolayı kendimizi lekeli görmememiz lazım diye düşünüyorum."

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.