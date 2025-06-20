Enerji ve Maden Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Enerji ve Maden Teklifi Kabul Edildi

20.06.2025 13:26
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TBMM Sanayi Komisyonu, enerji ve maden hükümlerini içeren kanun teklifini onayladı.

Enerji ve maden hükümleri içeren teklif Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Maden arama ruhsatlarında tamamı Genel Müdürlüğün bütçesine ve işletme ruhsatlarında ise yüzde 30'u çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere teminat olarak, yüzde 70'si ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılması gereken tutar.

Özel çevre koruma bölgeleri, Milli Parklar kanununa göre koruma alanlar, sulak alanlar, yabani hayvan koruma ve geliştirme sahaları, ormanlar, Turizm Teşvik Kanununa göre ilan edilen kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri, turizm merkezleri, birinci derece askeri yasak bölgeler, gibi yatırım alanlarının koordinatları ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. Ormanlar bildirilen alanlarda ruhsat düzenlemeden önce, ilgili kuruma proje hakkında görüşü sorularak izin talebinde bulunur. İlgili kurum değerlendirmelerini tamamlayarak üç ay içinde izin talebine cevap verir.

Arz kesintisi ve yüksek fiyat artışı halinde ciddi ekonomik sorunlar veya güvenlik zafiyeti doğurabilecek sanayi üretiminin temel girdisi olan ve yüksek arz riski taşıyan madenler kritik maden olarak tanımlanıyor.

İptal edilen ruhsatlar için Ocak ayının sonuna kadar takip ve tahsil edilecek.

Rehabilitasyon bedeli, işletme ruhsat bedeli kadar olacak. Tahsil edilen bedeller vadeli hesapta nemalandırılacak.

Arama dönemi, yükümlülükleri yerine getirilen arama ruhsatı dördüncü grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlayacak. Ön, genel ve detay arama faaliyet raporlarının ilgili dönemin sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi zorunlu olacak.

Ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişilerce ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, Maden Kanunu'na ekli Harita ve Koordinat Listesi sınırları içindeki alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, faaliyet yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçları maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınabilecek. Bu sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilecek.

Zeytin ağaçlarının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

Orman vasıflı taşınmazlarda rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerin kurulabilmesine ilişkin izin süreci açıklanıyor. Ön lisans belgesine istinaden süre uzatımı dahil olmak üzere ön lisans süresi kadar izin verilebilecek. Üretim lisansı aşamasına geçilmemesi halinde ön lisans izin süresi sonunda re'sen sona erer.

İzin başvuruları başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, Hukuk, Maden, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji ve Maden Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika

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