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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi'ni kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i bakanlıkta kabul etti. Bayraktar, kabulde enerji iş birliği imkanlarını ele aldıklarını ve önümüzdeki hafta yapacakları ziyaret öncesi konuyu görüştüklerini belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi\'ni kabul etti
23.01.2024 - 20:40,
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'i bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Venezuela Büyükelçisi Sayın Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i Bakanlığımızda kabul ettik. Önümüzdeki hafta Venezuela'ya yapacağımız ziyaret öncesi enerji ve madencilik alanında iki ülke arasındaki enerji iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika
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