Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Alparslan Bayraktar'ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra Vali Aksoy ile birlikte Valilik binasına geçen Bakan Bayraktar, burada Valilik Şeref Defteri imzaladı. Bayraktar, valilikte basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından ziyaretlerine devam edecek. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'ye geleceğini, önemli açılışlar gerçekleştireceğini söyledi.
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'nin başvurusu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla sendikal örgütlenmeyi ödüllendiren düzenlemenin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yalçın, yapılan iptal ile kamu görevlilerinin kazanımlarının yok edildiğini ve mağduriyetlerin arttığını ifade etti. Ayrıca, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğine yönelik açıklama beklediklerini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçları hatırlatılarak, ticaret yapan kişi ve şirketlerin Türk Ceza Kanunu'na göre suça iştirak ettikleri belirtildi. MAZLUMDER, Adalet Bakanlığına dilekçelerin gönderilmesi ve acilen soruşturma izni verilmesini talep etti.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Malatya'daki Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini ziyaret etti. Bingöllüler Derneği'nde Bingöllüler ile bir araya gelen Er, Malatya'da yaşayan Bingöllülerin hükümetin yanında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Er ve diğer adaylar, Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni binasının açılış törenine katıldılar.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri, mahkeme kararıyla Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay'ın referandum kararının İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar vermesiyle köyler, 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek. Gündüz çifti, seçim bölgeleri olan köy ve mahallede seçmenleri birlikte ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Gündüz, eşinin kadınların da muhtarlık görevini yerine getirebileceğini göstermek için Kayhan Mahallesi'nde yarışa gireceğini söyledi.
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