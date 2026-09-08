Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çorum'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir." dedi.

Bayraktar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu vatandaşlara anlatmak üzere Türkiye genelinde toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Toplantılarda, Türkiye Yüzyılı vizyonundaki iddiaları ve hedefleri anlattıklarını, ayrıca vatandaşların görüş ve değerlendirmelerini aldıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu, son 24 yılı iktidarla geçen AK Parti'mizin Türkiye'de yaptıklarının aslında Türkiye Yüzyılı'nda nelere evrileceğini, neler yapmak istediğimizi ortaya koymak açısından önemli. Türkiye hakikaten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda neredeyse asırlık işlere imza attı." diye konuştu.

Daha büyük ve güçlü bir Türkiye hedefini kurarken Türkiye Yüzyılı'nda "savunma sanayisi", "gıdada kendi kendine yeten bir Türkiye" ve "enerjide bağımsızlık" konularına odaklandıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu üç hedefi biz Türkiye Yüzyılı'nda ana hedefler olarak ortaya koymuş durumdayız. Dolayısıyla bunları başarmış bir Türkiye de inşallah çok daha güçlü, büyük ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiş olacak. Türkiye Yüzyılı'nın kısa özeti bu."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de işaret eden Bayraktar, "Hakikaten milletvekillerimiz burada tarihi bir olaya imza atmış oldu. Aslında bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla "evet" denilen kanunla çok önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Çorum'un, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki en önemli illerden olduğunu söyleyen Bayraktar, "Çok büyük kayıplar, şehitler verdik. Ama o şehitlerimizin sayesinde bugün burada biz bu Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni konuşabilir hale geldik. 'Terörsüz Türkiye'yle beraber ben inanıyorum ki Türkiye çok daha farklı bir noktaya gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin ise şunları dile getirdi:

"2021 yılı eylül ayında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. O petrol dağların altındaydı. Milyonlarca yıldır oradaydı. Ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok. Dolayısıyla ne zaman ki o bölge terörden temizlendi, biz 2019-2020'lerde sismik faaliyetler, sondaj faaliyetlerine başladık ve şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yapıyoruz. Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli."

Şırnak'ta da 700 kilometreye yakın yol yapıldığını, yüzlerce kuyu açıldığını belirten Bayraktar, "Binlerce kardeşimiz ve çoğunluğu o bölgenin insanı artık istihdam imkanına kavuştu. Dolayısıyla artık oradaki çocuklar, oranın gençleri geleceğe daha umutla bakar hale geldi. ve eskiden tek seçenek belki onlar için terördü, dağa çıkmaktı. Öyle anlattı hep o bölücü örgüt. Ama şimdi iş farklı bir noktaya geldi. Artık o bölgede bir ekonomik faaliyet var. O bölgede istihdam var, iş var. Dolayısıyla işte terörsüz bölgenin ufak bir kesiti Şırnak'ta, Gabar'da bizim sunduğumuz kesit. İnşallah bunu bütün bölgeye, yani Türkiye ve bölgeye yaydığımızda ne kadar büyük bir etkisinin olabileceğini, refaha etkisinin, sosyal barışa, kalkınmaya etkisinin olacağını hepiniz görebilirsiniz." dedi.

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. 'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir. Ben buna büyük bir mutabakat olduğunu bütün milletimiz nezdinde görüyorum."

Toplantıya, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

Bayraktar, basın toplantısının ardından partili yöneticilerle AK Parti Teşkilat Başkanlığı Toplantısı'nda bir araya geldi.