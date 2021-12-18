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Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da - Son Dakika

Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

18.12.2021 12:29

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret için Burdur'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret için Burdur'a geldi.

Bir dizi ziyaret için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'a geldi. Bakan Dönmez, ziyaretlerine Valilik ile programın ile başladı. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Valilik anı defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Ali Arslantaş, tarafından ildeki gelişmeler hakkında bilgi Bakan Dönmez'e bilgi verildi.

Program İl Özel İdaresi'nde gerçekleşecek Enerji Koordinasyon Toplantısı'yla devam edecek.

Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da
Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da
Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da
Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da
Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

Fatih Dönmez, Enerji, Burdur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da - Son Dakika
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