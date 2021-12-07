Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Meclis Genel Kurulunda - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Adaletsizliklerin son bulmasının mücadelesini veriyoruz. İnsan onurunu korumayı ve yüceltmeyi varlık sebebi olarak kabul eden özgürlükçü bir devlet anlayışını tesis edene kadar bu mücadelemizi sürdürmeliyiz." dedi.

TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde şahsı adına söz alan Yeneroğlu, bütçenin Genel Kurulda görüşülmeden kadük olduğunu savundu.

Parlamentoda hukuksuzluğun tamamen sıradanlaştığını iddia eden Yeneroğlu, "Bugün bırakın anayasal devlet olmayı, anayasalı bir devlet olma iddiasının dahi can çekiştiği bir ülkeyiz." dedi.

İktidarın kuvvetler ayrılığını reddettiğini öne süren Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı, Anayasa'ya aykırı olarak tüm gücü elinde toplamış, 'devlet benim' anlayışı içinde hem yürütme hem yasama hem yargı konumunda. Anayasal bir devlette devletin gücü hukukla sınırlıdır. Bizde ise iktidar Anayasa'yı ayak bağı olarak görmekte, yetkisiz ve sınırsız güç kullanmaktadır. Devletlerin taahhütlerini yerine getirmeye zorlayan en temel aygıt bağımsız yargıdır. Bizde iktidar yargıyı kendisine bizzat bağlamıştır. Herkesi tehdit eden baskıcı, otoriter bir anlayış ile kişilerin ceza yaptırımları aracılığı ile ezildiği, kurumların itibarsızlaştırıldığı, yargı kararlarının uygulanmadığı bir dönemden geçiyoruz. Demokratik hukuk devletinden uzaklaştıkça millet olarak her gün daha fazla fakirleşiyoruz."

Yeneroğlu'nun bu sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Türkiye'nin Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 128 ülke arasında 117'nci sıraya gerilediğini söyleyerek, "Uluslararası demokrasi endekslerinde en gerilere düştük, Benin, Gambiya, Haiti gibi üçüncü dünya ülkeleriyle aynı kategorideyiz." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin iktidar ve ortağı tarafından devamlı taciz edildiğini ileri süren Yeneroğlu, "İktidar ortağı, hukuk devleti anlayışından o kadar kopmuş ki Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını terörle mücadelenin gereği olarak tanımlıyor. Tek amacımız, tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yakışan bir hayat sürmesidir. Adaletsizliklerin son bulmasının mücadelesini veriyoruz, insan onurunu korumayı ve yüceltmeyi varlık sebebi olarak kabul eden özgürlükçü bir devlet anlayışını tesis edene kadar bu mücadelemizi sürdürmeliyiz." diye konuştu.