Engelli Bireyler için SGK Desteği Artmalı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, engelli bireylerin protez alınımında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) desteğinin arttırılması gerektiğini belirterek, "Mağduriyetlerin giderilmesi için geri ödeme tutarları güncel piyasa koşullarına göre yeniden belirlenmeli ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak adil bir geri ödeme sistemi oluşturulmalıdır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engelli bireylerin bağımsız ve üretken bir hayat sürdürebilmeleri için protezlerin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Protez ve yardımcı cihazların güncel piyasa fiyatları ile SGK'nın bunlar için yaptığı ödemeler arasında büyük bir fark bulunduğunu dile getiren Dinç, engelli bireylere protezlerin yürüyebilmek, çalışabilmek, eğitimlerine devam edebilmek ve sosyal hayata katılabilmeleri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protezini yenileyemeyen kişilerin hareketlerinin kısıtlanması, zamanla sosyal hayattan uzaklaşmalarına neden olabilmektedir. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için geri ödeme tutarları güncel piyasa koşullarına göre yeniden belirlenmeli ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak adil bir geri ödeme sistemi oluşturulmalıdır. İşin özü, engelli vatandaş protez almaya çalıştığı zaman hiçbir maddi engelle karşılaşmamalı çünkü bu vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bu protezlere ihtiyaç var ve bu protezleri de onlara çok gömemek lazım. SGK'nın bunları ödemesi gerekir."