Engelli Bireylere Destek Vurgusu

AK Parti'de 'Engelleri Aşan Anne Yüreği' programı düzenlendi. Programa, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, özel gereksinimli bireyler ve aileleri yer aldı. Etkinlik kapsamında engelli bireyler tarafından ilahi okundu, semazen gösterisi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal devlet sorumluluğu gereği engelli annelerinin yükünü hafifletmeyi asli görev bildiklerini söyleyerek, "İnsanoğlu her türlü engeli aşar; yeter ki imkan ve sevgi verilsin. Bizim görevimiz bireylerin önüne engel koymak değil, engelleri kaldırarak onlara alan açmaktır. Hamdolsun, son 25 yılda sosyal politikalar alanında güçlü bir dönüşüme imza attık. 2002 yılında kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı sadece 5 bin civarındaydı. Bugün bu sayı tam 83 bine ulaşmıştır. Bu sadece bir rakam değil; bu on binlerce insanın kendi ayakları üzerinde durması demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirilen evde bakım desteğiyle, bugün 520 binden fazla engelli ailemize evde bakım desteği ulaştırıyoruz. Bugün her ilimizde engelli vatandaşlarımız için teknolojiyle donatılmış rehabilitasyon ve meslek kazandırıcı merkezlerimiz var. Biz bunları bir lütuf olarak değil bir hak olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik. Bununla da yetinmeyerek bu vizyonu gelecek 10 yılı kapsayacak şekilde uzattık. Aile, toplumun taşıyıcı kolonudur. Engelli bir evladı olan annenin yükünü hafifletmek, babanın kaygısını azaltmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Engelli bir kardeşimizi topluma kazandırmak, aslında tüm toplumu kazanmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ebeveynlere çiçek ve plaket takdim edildi.