Engelli maaşları ve bakım aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

Politika

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, engelli maaşları ve bakım aylıklarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 11 milyon 500 bini bulan engelli vatandaşın refahını, maddi ve manevi konfora sahip olmalarını sağlamak için projeler ürettiklerini belirtti.

Engellilerin sorun ve taleplerini her mecrada tüm siyasi partilerle paylaştıklarını dile getiren Yüksel, "Bundan sonra da tüm gücümüzle engelli vatandaşlarımıza dair sıkıntıları haykıracağız. Bütün bu çalışmaları parti olarak lafta kalsın diye yapmıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılımı ve istihdamı ile ekonomik özgürlüklerinin sağlanması, partimiz için çok önem arz etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın bu alanda önlerindeki zorlukları kaldıracak, kamu ve özel sektörde engelli vatandaşlarımızın istihdamlarında pozitif ayrımcılık ilkesi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Engelliler için çalışma, eğitim ve sosyal hayata ilişkin yapılması gerekenleri anlatan Yüksel, engellilere her türlü desteğin ve kolaylığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yüksel, tüm bakanlıklara, 10 milyon engelli vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmesi için bir bakan yardımcısı atanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Böylelikle, karar alındıktan sonra düzeltme değil, karar alma aşamasında doğru kararın alınması sağlanacaktır. Bu bağlamda TBMM Başkanlığına sunduğumuz Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz acilen Genel Kurula getirilmeli ve ivedilikle onaylanmalıdır."

Engelli maaşı ve bakım aylıklarının düşük olduğunu söyleyen Yüksel, "Engelli vatandaşlarımızın en azından normal bir yaşantıya sahip olmaları için engelli maaşları ve bakım aylıkları en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır." dedi.