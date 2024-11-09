Engelli Meclisi'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Engelli Meclisi'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti

Engelli Meclisi\'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti

Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi, 1. Seçimli Genel Kurulunu Bedesten'de yaptı.

09.11.2024 14:40
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Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi, 1. Seçimli Genel Kurulunu tarihi Bedesten'de gerçekleştirerek yürütme kurulunu oluşturdu.

Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurulu, divanın oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "21 Ağustosta yapılan Şehzadeler Kent Konseyi Genel Kurulumuzdan sonra 19 Ekim'de ilk olarak çocuk meclisimizi kurduk. Dün çocuk meclisimiz ilk toplantılarını yaptılar. Çocuk Hakları Haftası için çok güzel etkinlikler planlıyorlar. Bugün de engelli meclisimizi oluşturmak için bir araya gelmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Bir araya geldiğimiz bu anlamlı genel kurul engelli bireylerin eşit hak ve imkanlarla yaşamaları için gereken adımları atma ve dayanışma içinde birlikte yol alabilme amacımızı yansıtmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımı, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine dayanan politikaların belirlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu yolda bizlere düşen görev engelleri ortadan kaldırarak herkes için daha adil bir şehir oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için ortak akıl, duyarlılık ve etkin işbirliği içerisinde çalışmak esastır. Engelli bireylerin öncelikli haklarından biri erişebilirliktir. Engelliler açısından erişebilirlik fiziki ve sanal çevreye, kaynaklara ve hizmetlere ulaşabilme, bunların nimetlerinden faydalanabilme anlamına gelmektedir. Engelsiz kent bu hakkın kullanılabilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Yerel yönetimlerin mali sorunları, siyasal öncelikle, engelliğe ilişkin algı gibi çok sayıda neden engelsiz kent için alınan yolu yavaşlatmaktadır. Engelsiz Kent girişimlerinin uzun vadeli bir planlama ve engelliler başta olmak üzere kentteki tüm paydaşları içeren bir politika anlayışıyla ele alınması gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluk ve sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm arama yolunda çalışacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"

Daha sonra Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak, kent konseylerinin tarihi gelişimi, kent için önemi hakkında bilgi verdi ve genel kurulun 'hayırlı olması' dileğinde bulundu. Divan heyetine verilen önerge ile engelli meclisi yürütme kurulu üyeleri önerildi ve yapılan oylama ile Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu oybirliği ile seçildi.

Oylamanın ardından Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu adına Bahri Lekesiz katılımcılara hitap etti. Lekesiz, "Engelliler meclisi katılımcılık, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan, engellilerin kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren bir platformdur. Engelliler meclisi uzlaşma ortamı içerisinde dil, din, ırk, kültür sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizdeki engelli bireyler için projeler üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara yönelik kalıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

Dilek ve temenni konuşmalarının yapıldığı genel kurul daha sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Şehzadeler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Engelli Meclisi'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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