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Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: "Akşener beni aşağılamaya çalıştı" - Son Dakika

Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: "Akşener beni aşağılamaya çalıştı"

16.12.2021 14:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde girdiği diyalog sonrası sosyal medyada gündem olan engelli Erdoğan Aşçı, "'Sen 650 lira maaşla geçinmeye çalış' diyerek beni aşağılamaya çalışıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde girdiği diyalog sonrası sosyal medyada gündem olan engelli Erdoğan Aşçı, "'Sen 650 lira maaşla geçinmeye çalış' diyerek beni aşağılamaya çalışıyor. Yahu siz vatanı PKK'ya, FETÖ'ye ve dış güçlere peşkeş çekiyorsunuz" dedi.

Meral Akşener, Göksun'da girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti. 650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı" ifadesini kullandı.

Akşener'in, aldığı parayı kastederek, '650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsunuz ne kadar güzel. Harika sen buna devam et' dediği Aşçı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Akşener ile yaşadığı diyalogu anlatan Aşçı, "Kimliğimi gösterdim, kimliğime baktı ve tamam dedi. Benim sadece bu vatan millet için devletimiz, belediyemiz ve muhtarlarımıza kadar yaptıkları emeklerinin boşuna gitmediğini görüyorum. Bir engelli olarak 650 lira maaş alarak bununla Allah'a şükürler olsun hiçbir şeye muhtaç olmadan devletimiz her konuda destek oluyor bize dedim. Bu hizmetlere nankörlük yapıldığı zaman zoruma gidiyor. Onun için içimden gelen duygularımı anlatmaya çalıştım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in terör örgütleri ile kol kola olduğunu söyleyen Aşçı, "En önemlisi de bu vatan, toprak ve şehitler bizim. Bu vatanda da o kadar şehit verilmiş ki, o kadar insanlar şehit düşmüş ki, anneler ve babalar ağlamış ki evladı o duruma düşmeyen anlayamaz belki de. Meral hanıma en önemlisi de onu anlatmaya çalıştım. Meral hanıma, 'siz gelmeden jandarma ve polis ekibi buradaydı' dedim Meral hanım HDP ve CHP ile kol kola geziyor. Daha sonra da buralara gelip biz vatan uğruna her şeyi yaparız. Yahu siz vatanı PKK'ya, FETÖ'ye, dış güçlere hepsine peşkeş çekiyorsunuz ve kol kola geziyorsunuz sonra da bu masada beraber oturuyorsunuz. Bu doğru bir şey mi? Bu ülkeyi Suriye gibi karıştırmak mı istiyorsunuz? Bu ülke de kaos mu çıkarmak istiyorsunuz? Çalışın, siz gelin başa size de saygı göstersinler. Biz millet olarak seçilmiş insana saygı göstermek lazım. Cumhurbaşkanım çalışmış bu zaman kadar hizmet etmiş oy almış cumhurbaşkanı olmuş, ona saygı duyacaksın. Bu vatan için yaptıkları anlatılamaz. Sadece Göksun'dan Kahramanmaraş merkeze giderken 8-10 tane tünelleri geçerken acaba kafasını kaldırıp o tünellere bakarken bu devlet neler yapıyormuş diyemiyor mu" şeklinde konuştu.

Kendisinin 650 lira engelli maaşı ile geçindiğini ve haline şükrettiğini söylediğini belirten Aşçı, Akşener'in kendisini aşağıladığını ifade etti. Aşçı, "Ben görüşlerimi ve bilgilerimi sundum ve bana diyor ki, 'sen 650 lira maaşla geçinmeye çalış' diyerek beni aşağılamaya çalışıyor. Aslında anlasalar bilseler kimin aşağılanmak istediği belli. Kimin ne demek istediği de belli. Benim orada ne demek istediğim de belli. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanımızı görmek ve elini öpmek" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı
Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: Akşener beni aşağılamaya çalıştı

Meral Akşener, Kahramanmaraş, İYİ Parti, Engelli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramanmaraşlı engelli o genç konuştu: 'Akşener beni aşağılamaya çalıştı' - Son Dakika


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