Engelli seçmen oy vermem dedi İl Başkanı kucak açtı
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: "Düzenli yaptığımız ziyaretlerde ilginç diyaloglara şahit oluyoruz"
"Amacımız insanımızın talebini yerine getirirken, gönül almak"
KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri'ne kısa bir süre kala kendisini ziyaret eden AK Parti'li yetkililerden özel durumu için akülü araba isteyen seçmenin "Akülü araba verseniz'de oy vermem" demesi üzerine AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, "Amacımız insanımızın talebini yerine getirirken, gönül almak" dedi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal ise seçmenin talebinin yerine getirildiğini ve ilginç diyaloglarla sık sık karşılaştıklarını söyledi. Ünsal, açıklamasında, "Biz AK Parti ailesi olarak sadece partililerimizi değil vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle 'Partililerimize değil 85 milyona hizmete talibiz' bizlerde Kırşehir'de, şehir halkına hizmete talibiz. Partilimiz olmuş olmamış, bizlere oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. Türkiye'yi ve şehrimizi kucaklayan bir anlayışa sahibiz" dedi.
31 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi adayı Emrah Doğan'ın özel durumu olan seçmenle Çadırlı Hacı Yusuf köyünde yaşadığı diyalog şehir medyası ve sosyal platformlarda büyük ilgi gördü.
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