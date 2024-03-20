KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de seçim çalışmaları çerçevesinde kendisini ziyaret eden AK Partili yetkililerden akülü araba isteyen engelli vatandaş, "Akülü araba verseniz de oy vermem" dedi. Vatandaşa akülü aracı teslim edilirken, partililer ve vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kırşehir'de AK Partili yetkililer, seçim çalışmaları çerçevesinde Merkez ilçesine bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünü ziyaret etti. AK Partili yetkililerden akülü araba isteyen engelli vatandaş, "Akülü araba verseniz de oy vermem" dedi. Vatandaşa temin edilen akülü araç teslim edilirken, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi adayı Emrah Doğan ve vatandaş arasında yaşanan diyalog yerel medya ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, seçmenin talebinin yerine getirildiğini ve ilginç diyaloglarla sık sık karşılaştıklarını söyledi. Ünsal, "Biz AK Parti ailesi olarak sadece partililerimizi değil, vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle 'Partililerimize değil, 85 milyona hizmete talibiz.' Bizler de Kırşehir'de şehir halkına hizmete talibiz. Partilimiz olmuş olmamış, bizlere oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. Türkiye'yi ve şehrimizi kucaklayan bir anlayışa sahibiz" dedi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › Politika › Engelli Vatandaş, Akülü Araba İsteyen AK Partili Yetkililere Oy Vermeyeceğini Söyledi - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'e gelerek 32 kilometrelik Bilecik-Yenişehir kara yolunun açılışını yaptıktan sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.
Malatya'dan 6 bin TL karşılığında kandırdıkları 11 düzensiz göçmeni Ankara'ya götüreceklerini vaat eden şebeke Kırşehir'de yakalandı. Kırşehir Polisi, Malatya-Ankara kaçakçılığına geçit vermedi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'de benzin istasyonunda durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmenle birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, seçim çalışmaları kapsamında Çamoba Köyü halkıyla bir araya geldi. Başkan Ergin, köyde yapılacak çalışmalardan ve projelerden bahsetti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan, Honaz'da ve tüm ilçelerde birlikte güzel işlere imza attıklarını belirterek, tüm hemşehrilerine teşekkür etti.
BirGün gazetesinden Atilla Aşut'un Ankara'daki evinden gözaltına alındığı bildirildi. Aşut'un ifadesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde alınmaktadır. Avukatlar süreci takip etmek için harekete geçmiştir.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere, Gültepe, Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Kurt, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, halini hatırını sordu ve fotoğraf çektirdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.
Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği için güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların yapılacağı alanda 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak ve 7 bin 500 polis görev alacak. Programda dünyaca tanınan sanatçılar da konser verecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?