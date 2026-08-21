İzmir’deki ‘Engelleri’ kaldırmak için büyük iş birliği - Son Dakika
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İzmir’deki ‘Engelleri’ kaldırmak için büyük iş birliği

İzmir’deki ‘Engelleri’ kaldırmak için büyük iş birliği
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İzmir Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'nde yaşanan ulaşım krizi, merkezi hükümet ve yerel yönetim iş birliğiyle çözüldü. Tesis, Büyükşehir Belediyesi bünyesine devredilecek; 100 engelli öğrenci eğitimine kaldığı yerden devam edecek.

İzmir Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'nde yaşanan ulaşım krizi, iktidar ve yerel yönetim iş birliğiyle çözüme kavuştu. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın görüşmesi sonucunda, tesisin tüm hizmetleriyle Büyükşehir Belediyesi bünyesine devredilmesi kararlaştırıldı.

İzmir'de yaşayan engelliler için önemli hizmetler sunan Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'nün yaşaması için iktidar ve yerel yönetim iş birliğiyle önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura'nın yönettiği Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) tarafından kurulan köyde yaşanan ulaşım krizi için Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu devreye girdi. Kasapoğlu'nun görüştüğü Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ulaşım sorunun çözülmesinin yanı sıra köyü belediye olarak kendilerinin devralmasını istedi. Vakfın da bunu kabul etmesiyle köyün önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Bu gelişme engelliler ve aileleri arasında sevinç oluşturdu.

"Başkan Tugay'ın talebiyle süreç başladı"

Konuyla ilgili gazeteci Erhan Gülenç'e açıklamalar yapan Kasapoğlu, "Haziran ayında köye gelen öğrencilerin ulaşım servis hizmetini sağlayan Büyükşehir ve Konak Belediyesi'nin öğrencileri taşıyan servis hizmetini sonlandırmak istediği bize bildirildi. Biz de görüştüğümüz Sayın Özfatura'ya '100 tane engelli öğrenciyi taşımak, İzmir için sorumluluktur, böyle bir durum kabul edilemez' dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bey'i aradım. Kendisi 'Orayı Büyükşehir Belediyesi olarak biz devralalım' dedi. Taşıması ve diğer hizmetleriyle kendilerinin bu işi üstlenebileceğini ifade etti" dedi.

Eğitim tekrar başlıyor

Bunun üzerine devir sürecinin hemen başlatıldığını ifade eden Kasapoğlu, şu bilgileri verdi: "Şimdi bu 100 kişi önümüzdeki günlerde, orada tekrar eğitim almaya başlayacaklar. Vakıf da başka çerçevede hizmetlerine devam edecek ama işler Büyükşehir Belediyesi'nin, çatısı altında yürüyecek. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem vakıf bu noktada iş birliği yaptılar. Burada 100 öğrenci ve ailelerinin huzuru, mutluluğu bizim için çok ama çok kıymetli. İnanıyorum ki bu süreç, daha fazla kesintiye uğramadan tamamlanacak"

"Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Engelliler konusunda merkezi hükümet kadar yerel yönetimlerin de elini taşın altına koyması ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyemizin burada attığı adım çok kıymetli. O süreçte biz iş insanlarıyla da görüştük. Belediyemiz taşımasaydı bu işi mutlaka çözecektik. Çünkü İzmir sanayi şehri, üretim şehri. Bu noktada da bunu çözememek utanç olurdu. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin burada almış olduğu inisiyatifi çok önemli buluyorum. Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

"Yerel yönetimlerle birlikte çalışmaya hazırız"

Türkiye'nin engellilerin sorunlarının çözümü açısından çok mesafe kat ettiğini ve bununla ilgili 2005'teki kanuni düzenleme yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu süreçte bu işin adının konulması, bu işle ilgili sorumluluk alanlarının belirlenmesi, yetkinin, sorumluluğun kanunla tespit edilmesi sağlandı. Bununla birlikte sosyal destekler hayata geçirildi. Ama dediğim gibi burada yerel yönetimlerin rolü de çok önemli. AK Parti iktidarı olarak engelliler konusunda devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Ancak bu heyecanı yerel yönetimlerin de hissedip sorumluluk almasını olmazsa olmaz olarak görüyorum. Biz hükümet olarak yerel yönetimlerle birlikte çalışmaya da her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir’deki ‘Engelleri’ kaldırmak için büyük iş birliği - Son Dakika

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