Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmzalandı
Bakan Göktaş, Malatya'da Engelsiz Yaşam Merkezi protokolünü imzaladı ve yerel ziyaretler yaptı.
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya Valiliği'nin ardından beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi için hazırlanan protokolü imzaladı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, parti il teşkilatı ile basına kapalı olarak istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Recep BAĞDAT/MALATYA,
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