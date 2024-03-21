EPDK: 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor - Son Dakika
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Politika

EPDK: 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına girmektedir. Güvence bedeli ise hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişmektedir.

21.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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EPDK: "3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor" - ANKARA

Kaynak: İHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika EPDK: 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: EPDK: 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor - Son Dakika
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