EPDK: "3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor" - ANKARA
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AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve suç unsuru oluşturduğu tespit edildi.
Bakan Bak, Rize'de yapılan spor tesislerini inceledi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için spor yapmalarını istedi. Türkiye'de son 22 yılda spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bak, çocukların spor yapmasının toplumla uyumlarını ve eğitim başarılarını artırdığını vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Pehlivan, halka yakınlığı ve samimiyetiyle tanınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak makamlarının da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü, Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi.
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve dernek üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. Başkan Güder, muhtarlara teşekkür ederek birlikte yapılan hizmetlerden bahsetti.
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