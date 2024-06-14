Erbaa Belediyesi Yılmaz Kayalar Bulvarı Projesini İnceledi

Politika

Erbaa Belediyesi tarafından ikinci etabında asfalt çalışmalarına başlanan Yılmaz Kayalar Bulvarı projesini Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yerinde inceledi. Bulvarın güzel bir görünüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Karagöl Alparslan Türkeş Bulvarını yenilerken yeni bir sistem uygulayacaklarını söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından yapım çalışmaları süren Yılmaz Kayalar Bulvarı'nın ikinci etabında asfalt serme çalışmaları başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çalışmaları yerinde inceledi. Yolun güney kısmındaki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması planlanırken, kuzey kısmının da bayramdan sonra tamamlanması bekleniyor.

"Koku ve sinekten insanlarımızın rahatsız olduğu bir ortamdı"

Yılmaz Kayalar Bulvarı'ndaki çalışmaların ardından Kazım Karabekir Bulvarı'nda yol genişletme ve asfalt çalışması yapılacağını, Alparslan Türkeş Bulvarında ise yeni bir sistem uygulayacaklarını belirten Başkan Karagöl, "Kıymetli bir iş insanımızın ismini verdiğimiz bir cadde burası. Eski adıyla kanal sokak, kanalın olduğu insanların burada kokudan, sinekten, pislikten maalesef rahatsız olduğu bir ortamken artık kanalı da kapatmamızla isminin de yılmaz kayalar bulvarı olmasıyla beraber çalışmalarımızın 2'nci etabını sürdürüyoruz. Burada kaldırım ve refüj çalışmaları tamamlandı. İnşallah bayramdan önce bu caddemizin güneydeki kısmını tamamlayacağız. Bayramdan sonra da hemen kuzey tarafta bir elektrik çalışması yapıldı. O tamamlandı. Onunla beraber kaldırım ve refüj çalışmasını tamamlayıp inşallah bayramdan sonra da Yılmaz Kayalar Bulvarımızın tamamını bitirip refüjüyle, çevre düzenlemesiyle güzel bir görünüme kavuşacak. Hemen akabinde bu caddenin devamı olarak düşündüğüm için söylüyorum. Yine Kazım Karabekir Bulvarında yol genişletme ve asfalt çalışmamız ve en önemlisi Alparslan Türkeş Bulvarı. Erbaa'da uygulayacağımız yeni bir sistemle inşallah orada yeşil bant, otopark, araç yolu, otopark, yine yeşil bant, kaldırım şeklindeki kesit çalışmamızla bayramdan sonraki dönemde Alparslan Türkeş Bulvarını da düzenleyip Erbaalıların hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi. - TOKAT