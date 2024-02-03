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Erbakan: AK Parti ile ittifak yapmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız - Son Dakika
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Politika

Erbakan: AK Parti ile ittifak yapmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız

Erbakan: AK Parti ile ittifak yapmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimi'nde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Adaylarının 10 Şubat'ta açıklanacağını belirten Erbakan, seçim stratejilerini böyle belirlediklerini ifade etti.

03.02.2024 14:54
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Erbakan: "AK Parti ile 31 Mart Yerel Seçimi'nde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla çıkması hususunda karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı inşallah 10 Şubat'ta açıklayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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AK Parti, Ankara, İzmir, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbakan: AK Parti ile ittifak yapmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız - Son Dakika
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