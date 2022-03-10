Erbakan: "Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız" - Son Dakika
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Erbakan: "Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız"

10.03.2022 13:39
Erbakan: "Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulabilmek asla mümkün değildir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulabilmek asla mümkün değildir. Ekonomide, dış politikada elle tutulur ciddi bir çözüm öneriniz olmadan bu işi çözemezsiniz" dedi.

Bir dizi ziyaret için dün Adana'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kentteki bir otelde gazetecilerle buluştu.

Burada konuşan Erbakan, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunarak, "Cumhur İttifakı'nın oyu düşüyor. Vatandaşlar iktidarı değiştirecek ancak yerine kimi getirecekler. Millet İttifakı kafayı parlamenter sisteme takmış. Biz her zaman diyoruz ki mesele sistem meselesi değil. Mesele zihniyet meselesidir. Eğer siz 'Milli Görüş' zihniyetine sahip olmazsanız dünyanın en iyi sistemini de getirseniz millete saadet, selamet getiremezsiniz. Ancak bu zihniyetlerde olursanız hangi sistemde olursanız olsun hizmet edebilmeniz mümkündür" diye konuştu.

"Bütün umut parlamenter sistemdedir demek doğru değil"

Parlamenter sisteme dönmenin doğru olmadığını da aktaran Erbakan, "Elbette bu sistemin eksik, aksayan yönleri var ancak bütün umut parlamenter sistemdedir demekte doğru değil. Aynen bütün dertlerimize derman olacak diye başkanlık sistemine geçilip o dertlerimizin maalesef daha çok artması gibi. Altılı masa kurulmuş. Oradaki mutabakatlar ne? İstanbul Sözleşmesini geri getireceğim. İkincisi Avrupa Birliği'ne tam manasıyla teslim olacağım. Üçüncüsü de parlamenter sisteme döneceğim. Dördüncüsü de kim Cumhurbaşkanı, kim yardımcısı olacak. Bunlarla, dertlerimizden kurtulabilmek asla mümkün değildir. Ekonomide, dış politika da elle tutulur ciddi bir çözüm öneriniz olmadan bu işi çözemezsiniz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Erbakan: Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız
Erbakan: Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız
Erbakan: Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Millet İttifakı, Refah Partisi, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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