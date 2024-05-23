Erbakan'dan Konya'da belediye ve parti teşkilatlarına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Politika

Erbakan'dan Konya'da belediye ve parti teşkilatlarına hayırlı olsun ziyareti

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'nın Sarayönü İlçe Belediyesi ile parti teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Erbakan, milletin teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacaklarını ve Milli Görüş belediyeciliğini gerçekleştireceklerini belirtti.

23.05.2024 20:20
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Erbakan'dan Konya'da belediye ve parti teşkilatlarına hayırlı olsun ziyareti

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Milletimizin bu teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacağız"

KONYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazandıkları Konya'nın Sarayönü İlçe Belediyesi ile parti teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, "Milletimizin bu teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacağız, canla başla en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceğiz. Milli Görüş belediyeciliği demek adalet demektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazandıkları Konya'nın Sarayönü İlçe Belediyesine tebrik ziyaretinde bulunmak üzere ilçeye geldi. Teşkilat üyeleriyle Belediye binasında bir araya gelen Erbakan, kollarını sıvayıp kazanmış oldukları belediyede Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Belediye binasında basın açıklaması yapan Erbakan, Konya'dan alınan oyların başarılı olduğunu belirterek, "Konya'da böyle güzel bir sonucun alınması bizleri ayrıca bahtiyar etti. Çünkü Konya merhum Erbakan Hoca'mızın Milli Görüş hareketini fiilen ve resmen başlattığı bir yer. 1969 seçimlerinde bağımsız aday olarak ve sonrasında da sürekli olarak Konya milletvekili olarak siyasetine devam etti. Dolayısıyla Konya Milli Görüş'ün merkezi, Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer. Bu nedenle Milli Görüş'ün temsilcisi Yeniden Refah Partimizin Konya'da Büyükşehirde yüzde 23 oy alması ve aynı zamanda da burada bu belediyeleri kazanmış olması pek çok ilçelerde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oy oranlarına ulaşması bizleri bahtiyar etti. Konya'dan da zaten bunu bekliyorduk" dedi.

Milli Görüş belediyeciliğinin adalet demek olduğunu söyleyen Erbakan, "Konya, kökü bereketli, mayası sağlam, Milli Görüş ile yoğurulmuş bir bölgemiz. Bu nedenle inşallah çok daha güzel sonuçları elde edeceğimize inanıyorum. Tabii burada hem Sarayönü'nde hem de kazandığımız diğer belediyelerde milletimizin bu teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacağız. Canla başla en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceğiz inşallah. Milli Görüş belediyeciliği demek adalet demektir. Adaletin iki boyutu var. Bir defa işin ehline verilmesi, ehliyete ve liyakate kriter olarak değer verilmesi diğer taraftan hizmetlerin götürülmesinde adaletin tesis edilmesi, yani belediye hizmetleri yapılırken 'sen bana oy verdin veya sen bana oy vermedin' hesabı yapılmadan her kesime herkese hizmetlerin götürülmesi. İkincisi Milli Görüş belediyeciliği bereket demektir. Milli Görüş belediyeciliğinde belediyenin borcu olmaz, faiz ödemesi olmaz. Denk bütçe olur, israf, lüks, şatafattan kaçınılır. Denk bütçe yapılır ve böylece belediye borçtan ve faizden kurtarılır. Seçim dönemindeki özverili çalışmalar dolayısıyla Sarayönü İlçe Teşkilatımıza yine bu çok gayretli çalışmaları dolayısıyla el içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Koç'u tebrik eden Erbakan daha sonra çeşitli ziyaretler için ilçeden ayrıldı. İki gün boyunca Konya'da kalacak olan Fatih Erbakan, ilçeleri ziyaret ederek teşkilatlara teşekkür edecek.

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Sarayönü, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan Konya'da belediye ve parti teşkilatlarına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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