Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü yıl döneminde Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" hakkında mecliste yapmış olduğu bir konuşma tekrar gündem oldu.

Necmettin Erbakan, o meşhur konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİZ O DÖNEMLERİ YAŞADIK, BİLİYORUZ"

"Nedir bu Atatürk ilkeleri? Atatürk ilkelerinin ne olduğunu nereden bileceğiz? Atatürk bu ülkede 23'ten 38'e kadar cumhurbaşkanlığı yaptı. Hangi politikaları takip ettiyse ilkeler bunlardı. Buyur gel arkadaş otur şuraya bakalım. 23'ten 38'e kadar bu ülkede takip edilen politikaların temel esasları nedir? Gel bakayım buraya. Nedir bu esaslar? Biz o zaman ilkokul çağındaydık. Bu dönemleri yaşadık, yaşayarak biliyoruz.

"KENDİ GÜCÜMÜZLE KALKINACAĞIZ"

Biz ilkokulda her yıl Yerli Malı haftası yaptık, daha çocukken. Ne demek Yerli Malı haftası. Üzüm, fındık yiyorduk o haftada, kutlarken bunu. Bunun manası nedir? Kendi gücümüzle kalkınacağız. Evet, bizim üzümümüzle, bizim fındığımızla, bizim çayımızla, bizim pamuğumuzla, bizim pancarımızla. Bizim ürünümüzle kalkınacağız. Buna Milli Görüş derler.

"BİZ SAVUNMA SANAYİMİZİ KURACAĞIZ DİYE HAYKIRMAK DEMEKTİR"

Ne yapılıyor, Kabotaj Bayramı yapılıyor. Ne demek Kabotaj Bayramı? Limanlar arasında yabancılar sadece nakliyat yapılabiliyordu. Bunlar ortadan kaldırıldı. Biz kendi limanlarımız arasında, kendi gemilerimizle nakliyat yapacağız. Buna da Milli Görüş derler. 1927'de Kayseri uçak fabrikası kuruldu. O fabrikanın kuruluşunda yapılan konuşmaları okumayanlar alsınlar okusunlar. Sene 27 düşününüz. Uçak sanayii gibi bir sanayiyi bir kuracağız diyor. Bunun altında yatan mana nedir? Biz sanayileşeceğiz. Biz savunma sanayimizi kendimiz kuracağız diye haykırmak demek bunun manası. Bunun savunucu kim? Bunun savunucusu Refah Partisi. Ayrıca bir şeye dikkat çekmişizdir. O da şahsiyetli bir dış politika takip edilmiştir ve en mühim unsur olarak bağımsızlık esas alınmıştır."