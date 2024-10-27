Erbakan Şanlıurfa'da İktidar Vaat Etti - Son Dakika
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Politika

Erbakan Şanlıurfa'da İktidar Vaat Etti

Erbakan Şanlıurfa\'da İktidar Vaat Etti

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Şanlıurfa'da kongreye katılıp iktidar hedeflerini açıkladı.

27.10.2024 16:46
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin ilçe kongresine katıldı.

Erbakan, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Karaköprü Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bir süre görüştü. Daha sonra Karaköprü Belediyesince geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Ali Baba" hayratına katılan Erbakan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Erbakan, ardından Milli Gençlik Derneği Şanlıurfa Şubesinin açılışına katılarak, ahlak ve maneviyat anlayışına sahip neslin yetişmesinde Milli Gençlik Derneğinin önemli görevler ifa edeceğini söyledi.

Partisinin Karaköprü ilçe kongresine de katılan Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yeniden Refah Partisinin iktidar yürüyüşünün işaret fişeğinin Şanlıurfa'dan atıldığını belirten Erbakan, "Bu yürüyüşün sonu milli görüş iktidarı olacaktır, Yeniden Refah iktidarı olacaktır. O yürüyüşün sonu yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve adil bir dünyanın kuruluşu olacaktır inşallah. Buradan bizlere bu büyük zaferi yaşatan, milli görüşün ikinci 40 yılda yeniden şahlanışına vesile olan siz değerli Şanlıurfalılara, Şanlıurfalı milli görüşçülere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Erbakan, yapılacak seçimlerde sandıklarda Yeniden Refah Partisinin oylarında patlama yaşanacağını ve iktidar olacaklarını kaydetti.

Halkın alım gücünün düştüğünü söyleyen Erbakan, "Paralar, kaynaklar, canavarlara gidiyor. Faiz canavarına gidiyor, israf canavarına gidiyor ve aynı zamanda imtiyazlı holdinglere gidiyor. Böyle olunca da çiftçiye, köylüye, işçiye, emekliye, emekçiye kaynak kalmıyor. İşte gerçek bu." diye konuştu.

Erbakan, iktidarları döneminde milli kaynakları kullanarak denk bütçe yapacaklarını ve ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceklerini anlatarak, iktidarlarında hem maddi hem de manevi kalkınmayı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan Şanlıurfa'da İktidar Vaat Etti - Son Dakika

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