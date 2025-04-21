Erbil\'de Silah Bırakma Görüşmeleri

DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) temsilcilerinden oluşan heyet, Erbil'de 'silah bırakma' çağrısına ilişkin siyasi parti ve demokratik kitle örgütleriyle görüştü.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti MYK üyesi Serhat Eren, DBP Diplomasi Komisyonu Eşsözcüsü Murat Sarısaç, Milletvekili Saliha Aydeniz, Gençlik Meclisi Eşsözcüsü Rezan Kağanarslan ile Erbil Temsilcisi Murat Şen'in yer aldığı heyetin Erbil'de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Heyetin, Abdullah Öcalan tarafından 27 Şubat'ta yapılan 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'na ilişkin Erbil'de siyasi partiler, şahsiyetler ve demokratik kitle örgütleriyle görüştüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, heyetin daha önce de Süleymaniye'de benzer görüşmeler gerçekleştirdiği ve yürüyen süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu hatırlatıldı.