Ercan: Ateş Çemberindeyiz ama Hizmetlerimize Devam Ediyoruz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kırıkkale Öğretmenevi'nde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Ercan, son dönemde bölgede yaşanan gelişmelere değinerek, "Bu son haftada İran'da İsrail'den dolayı başlayan bir savaş var ortamda. Ama bunun öncesi de vardı. Sadece bu üç günlük mesele değil. Gazze'de kanayan bir yaramız var. Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Ercan, "Ne kadar şükretsek azdır Cenab-ı Allah'a. Kıymetli kardeşlerim, ülke olarak AK Parti hükümetleri olarak inanın çok gayret veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışan bir liderimiz var elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Dünyada sözü dinlenen bir liderimiz var. Bu çok büyük bir imkan, çok büyük bir avantaj. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

İftar programında AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin de katılımcılara hitap etti. - KIRIKKALE