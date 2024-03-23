Erciş'te Yerel Seçimlere Sayılı Günler Kala Matbaalarda Yoğunluk - Son Dakika
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Politika

Erciş'te Yerel Seçimlere Sayılı Günler Kala Matbaalarda Yoğunluk

Erciş\'te Yerel Seçimlere Sayılı Günler Kala Matbaalarda Yoğunluk

Van'ın Erciş ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala matbaalarda yoğunluk oluşmaya başladı. Muhtar adaylarının oy pusulalarının basımı için matbaalarda hareketlilik yaşanıyor.

23.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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Van'ın Erciş ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala matbaalarda yoğunluk oluşmaya başladı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye geneli yapılacak olan seçimde 81 il ve 922 ilçenin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il meclis üyeleri ve mahalle muhtarları belirlenecek. Seçimde muhtar adaylarının kullanacağı oy pusulaları adayların kendileri tarafından basılarak vatandaşlara ulaştırılıyor ve seçim günü oy kullanılacak alanlara konuluyor. Bu pusulaların basımı için son günlerde matbaalarda yoğunluk oluşmaya başladı. Bu yoğunluk işlerin durma noktasına geldiği matbaalarda bir hareketliliğe neden oldu. Erciş ilçesinde 25 yıldır matbaacılık yapan İhsan Baran isimli esnaf, muhtar adaylarının taleplerini yetiştirmek için sabah erken saatlerinde iş yerini açarak iftar saatine kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erciş'te Yerel Seçimlere Sayılı Günler Kala Matbaalarda Yoğunluk - Son Dakika

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