Erdek Belediyesi Milli Emlak'a ait alanı kendi alanı gibi kiraladı - Son Dakika
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Politika

Erdek Belediyesi Milli Emlak'a ait alanı kendi alanı gibi kiraladı

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Erdek Belediyesi, Milli Emlak'a ait olan bir alanı kendi alanı gibi kiralayarak Yılmaz Sarıgül isimli vatandaşı mağdur etti. Sarıgül, sözleşme imzaladığı çay bahçesinin Milli Emlak'a ait olduğunu öğrendi ve büyük zarara uğradığını belirtti.

30.07.2024 10:30  Güncelleme: 10:35
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Erdek Belediyesi, Milli Emlak'a ait alanı kendi alanı gibi kiraladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde, Erdek Belediyesi'nden yer kiraladığını belirten Yılmaz Sarıgül isimli vatandaş, söz konusu alanın Milli Emlak'a ait çıktığını ifade ederek mağdur olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesini Erdek Belediyesi ile sözleşme imzalayarak kiralayan Yılmaz Sarıgül, söz konusu alanın Milli Emlak'a ait olduğunu öğrendi. Senelik bedel olarak 498 bin lira ödediğini belirten Yılmaz Sarıgül, "Bu ödeme yaptığım alanla ilgili Milli Emlak'tan görevliler geldi ve alanın Milli Emlak'a ait olduğunu söylediler. Bunun üzerine, Erdek Başkanı Burhan Karışık ile görüştüm, "Biz konuştuk halledeceğiz," dedi. Hiçbir şey halledilmedi. Milli Emlak görevlisi hala gelip burayı kaldır diyor. Burayla ilgili sözleşme yaparken bunun bana bildirilmesi gerekmiyor muydu? İki üç gün arayla jandarmayla buraya geldiler. Çevre sakinleri, "İkide bir burayı jandarma basıyor siz ne satıyorsunuz," demeye başladı. Ben burada her gün zarar ediyorum," diye konuştu.

Yılmaz Sarıgül, maddi ve manevi olarak büyük zarara uğradığını dile getirerek hukuki yollar ile sorununu çözmek zorunda kalacağını ve davacı olacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdek Belediyesi Milli Emlak'a ait alanı kendi alanı gibi kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek Belediyesi Milli Emlak'a ait alanı kendi alanı gibi kiraladı - Son Dakika
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