Erdemliler Hareketi 'Mavi Vatan' için uzmanlarıyla bir araya geliyor - Son Dakika

Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, "Mavi Vatan" için düzenlediği etkinlikte AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve gazeteci yazar Ardan Zentürk ile 15 Ocak'ta bir araya gelecek.

Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Mavi Vatan için konunun uzmanlarıyla Cegerxwin Kültür Merkezinde bir araya gelecek. Sivil toplum kuruluşlarının bazı özel dönemlerde daha fazla gayret sarf etmeleri gerektiğine vurgu yapan Kaymaz, mevzunun vatan olduğu her konuda topyekun kenetlenmek gerektiğini vurguladı. Kaymaz, "Tüm sivil toplum kuruluşları zaten siyaset üstü olmak zorunda, tarafsız olmak zorunda. Bu çerçevede 15 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da kültür merkezinde düzenleyeceğimiz bir panelimiz olacak. Bu panelimizin konusu bugün milli bir mücadele içerisinde iken milli bir konuyu halkımıza nakletmek, halkımızın o çerçevede bilinçlendirilmesine katkı sunmak, bu konunun uzmanlarını halk ile buluşturmak. Mavi Vatan Akdeniz'i, denizlerimizdeki Misak-ı Milli'yi konuşacağız o gün. Bu kritik ve hayati sorunu eski Mavi Vatan'ın komutanı Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, usta gazeteci yazar Ardan Zentürk ve AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk ile konuşacağız. Bu insanlar özellikle de bu konuyu milli meselelerde tartışmaya açan çok derinlemesine takip eden, inceleyen, araştıran sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, tırnak içerisinde söylüyorum gerektiğinde ilgilileri uyarma noktasında da tespitlerini paylaşan kişilerdir" dedi.

Diyarbakır'da milli mesele Mavi Vatan'ı konuşmak çok önemli olduğunu belirten Kaymaz, "Biz, bu milli mücadelede elimizi taşın altına koyuyor ve herkesi bu milli mücadelede elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Biz burada siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, Cumhurbaşkanının yanında olarak milli mücadeleye destek veren bütün siyasi partilerimizi davet ettik. Bütün kurumlarımızı davet ettik. Bizi yakinen takip edenler bilir ki biz her meselede elimizi taşın altına koyup halkın bilinçlendirilmesi noktasında paneller, konferanslar düzenleyen bir STK'yız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR