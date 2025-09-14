Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam. Sizinle gurur duyuyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Erdoğan, A Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika
