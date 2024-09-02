Erdoğan, Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi Dolayısıyla Tebrik Etti - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi Dolayısıyla Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, Aliyev'in lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin seçimlerdeki zaferini kutladı. Erdoğan, seçim sonuçlarının Azerbaycan halkının güvenini gösterdiğini ve seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

02.09.2024 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi Dolayısıyla Tebrik Etti - Son Dakika

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