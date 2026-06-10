Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı başladı - Son Dakika
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Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı başladı

10.06.2026 15:27
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10'da başladı. Toplantıda 7 Haziran'da gerçekleştirilen belde seçimlerinin değerlendirileceği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın sunumu ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin ele alınacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı başladı - Son Dakika
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