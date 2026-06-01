Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durum ile Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
