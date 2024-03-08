Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var" ifadesiyle söz konusu kesimin aile kavramına savaş açtığını belirtti. 31 Mart seçimlerine de değinen Erdoğan, "Kadınları korkutmaya başladıklarını görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta korku siyasetini bir kez daha ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

08.03.2024 16:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuştu. Kadınlar için attıkları adımları dile getiren Erdoğan, "Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik" dedi.

"DÜNYANIN TÜM EMEKÇİ KADINLARINI YÜREKTEN SELAMLIYORUM"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları; " 8 Mart'ın barışa, dostluğa vesile olmasını diliyorum. Dünyanın tüm emekçi kadınlarını yürekten selamlıyorum. Annelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Her kademede kadınların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik. Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, en hayırlı olanın peşinde koştuk. Şiddetin önlenmesinden kadının güçlendirilmesine, istihdamdan hak ve özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yeni proje, programlar, strateji belgeleri açıkladık.

Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar

"GÜÇLÜ AİLE GELECEĞİMİZİN GARANTİSİDİR"

Aile toplumun temel direğidir. Aile kurumunun zayıfladığı dönemlerde tüm bireyler kötüye gitmiş, toplum kan kaybetmiş, zafiyet yaşamıştır. Güçlü aile, geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk şartı hiç şüphesiz güçlü kadındır. Aile ile kadını ayıran, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz, farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimizin değil, tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME POLİTİKALARINA KARŞI TEK BİR CÜMLE KURMAZLAR"

Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var; bunlar modernleşme ve Batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Kendi kalıplarına uymayan herkesi ötekileştiren de yine bunlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin, başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınlarını hor, hakir görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallelerindeki kadına yönelik tacizleri, şiddeti, haksız uygulamaları asla gündeme getirmezler.

Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar

"KADINLARI KORKUTMAYA BAŞLADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Kadınların önündeki engellerin kaldırılması konusunda neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik. Kadınları korkutmaya başladıklarını görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta korku siyasetini bir kez daha ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum."

Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar

8 Mart, Kadın, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Özlem Yeter: O baş parmağının da kalkacağı gün de çok yakın göreceğiz. Bu sefer “Allaha ısmarladık” demek için. 83 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Reis kusura bakma ama kadınlarımız vahşice öldürülüyor. ve insanlar caydırıcılık olmadığı için yapıyorlar bunu. 36 8 Yanıtla
  • Azat Deniz: Allah aşkına karışmadığı yer yok 32 2 Yanıtla
  • Ziya Öner: Emekli bir vatandaş olarak benimde akp'ye alerjim oluştu 31 MART'TA tedavim başlıyor inşallah... 30 2 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Pardon ailemi kaldı toplum yerle yeksan oldu Ne dediyor tam anlamadım 21 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ekonomik kriz başını almış gitmiş,boşanma oranları hergün artıyor,adli olaylar hergün artıyor,kadınncinayetleri hergün oluyor,madde kullanımı ortaokul seviyesine inmiş bunların sebebi kim acaba ? 21 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Gülmem geldi saa:)) 4 10
  • Suleyman özdemir: Aileler sizin yuzunuzde parasizliktan maddi yattan parcalaniyo .Bütun huzursuzluklarin sebebi maddiyat paradır oda millette olmadıgina gore bosanmalar artmaya devam edecektir.Geriden gelen genclerde parasizliktan aile kuramaz oldu sayenizde 11 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Siz Şvepse devam gazı bol 1 7

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