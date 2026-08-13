Erdoğan: Bin Yıldır Dik Yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz, kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz, kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır."
Kaynak: İHA
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