Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür

Üye sayısını artıran AK Parti\'ye Erdoğan\'dan teşekkür
02.01.2026 21:00
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan değerlendirme geldi. Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısında kayda değer bir artış yaşandığını vurgulayarak, partinin toplam üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı. Erdoğan bu artışta katkısı olan AK Parti teşkilatların da teşekkür etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e yükseldiğini açıkladı.

"MİLLETLE KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ BAĞIN GÖSTERGESİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel verilerine yansıyan bu artışın, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağın açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Erdoğan, bu başarıda emeği bulunan teşkilatlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum."

"KAPIMIZ ÜLKESİNE HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kapılarının Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak isteyen herkese açık olduğunu vurgulayarak, ülkeye ve millete faydalı olmak isteyen tüm vatandaşları parti çatısı altına davet etti.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR AK PARTİ'YE İHTİYACI VAR"

Paylaşımında Cumhur İttifakı mesajı da veren Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve güçlü bir ittifaka ihtiyaç duyduğunu belirtti. Erdoğan, partiyi ve ittifakı daha da büyütme kararlılığını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını "#BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle tamamladı.

