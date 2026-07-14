Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile telefonda görüştü.
Erdoğan, geçen günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini sundu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan, Erhürman'a geçmiş olsun dileğini iletti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.