Erdoğan'dan İspanya'ya Dünya Kupası tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.