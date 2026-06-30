Erdoğan: İftiraları kale almıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Savunma sanayi alanında yürütülen çalışmalara dikkati çeken ve bu alanda da boş durmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altta kalanın canı çıksın' anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz." diye konuştu.

Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihin en parlak günlerinin yaşandığını belirten Erdoğan, bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç edildiğini, şu anda 50'den fazla savaş gemisinin Türk tersanelerinde imal edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine 20 Haziran'da bir kez daha şahitlik edildiğine işaret ederek, "İstanbul'da düzenlediğimiz törende, kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz CAm. Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Haziran'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştüklerini söyledi.

Polonya ile daha önce belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşıldığını, yeni hedefin ise 15 milyar dolar olarak belirlendiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik." dedi.

"Binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır"

Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsediklerini, bunun güçlenerek devam etmesini beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum, biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk. Ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık.

Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır ne katliam vardır ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem.' diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir."

"Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz"

Çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim, kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldıkları ilk günden itibaren hiçbir insanı diğerinden ayırmadıklarının altını çizerek, "Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde, daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik." diye konuştu.

Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile çok önemli bir ihtiyacı, kurumsal anlamda gidermiş olduklarına dikkati çekti.

"Siyaset milletin sorunlarına çözüm üretmek için yapılır"

Başkanlığın ülke genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşıladığını, son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım, siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz.

Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp 'kavgada yumruk sayılmaz' mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete, ne prim veririz ne de geçit veririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programında bir araya geldikleri, aynı muhabbet sofrasını paylaştıkları, aynı duaya amin dedikleri Alevi vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, "Peygamber Efendimizin, Allah'ın ayı olarak tarif ettiği, Muharrem ayında tutulan oruçların edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. 'Cennet gençlerinin seyyidi' Hz. Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını, şehadetlerinin 1387'nci sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)