Erdoğan, Hak-İş Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Hak-İş Konfederasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kamu Çerçeve Protokolü konusunda görüştü. Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen son aşama ve taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletti" denildi. - ANKARA