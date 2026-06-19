Erdoğan: Yeni metro 31 Temmuz'a kadar ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: Yeni metro 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Erdoğan: Yeni metro 31 Temmuz\'a kadar ücretsiz
19.06.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışında yaptığı konuşmada, yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışında yaptığı konuşmada, yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metronun ilk test sürüşünü yaptı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur. Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı, Yerel Haberler, Gayrettepe, Politika, Halkalı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Yeni metro 31 Temmuz'a kadar ücretsiz - Son Dakika

ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza
16:28
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:15:50. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Yeni metro 31 Temmuz'a kadar ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.