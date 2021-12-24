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Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı: Onlar siyasi terörist - Son Dakika

Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı: Onlar siyasi terörist

24.12.2021 23:02

Konuk olduğu canlı yayında gazetecilerin "Siyaset nereye gidiyor?" sorusuna cevap veren Erdoğan, HDP için daha önce hiç sarf etmediği bir ifade kullandı. Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfre gönderme yapan Erdoğan, "Siyasi ahlaktan uzak bir yapı bu. Siyasi ahlaktan uzak yapının temsilcileri de ortada: Bay Kemal, Meral Hanım ve yanındakiler. HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi başta olmak üzere ülke gündemi ve siyasete ilişkin ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda ekonomi gündeminin ardından siyasete ilişkin de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür ve siyasetin gitti yer soruldu. Erdoğan bu soruya, "Siyasi ahlaktan uzak bir yapı bu. Siyasi ahlaktan uzak yapının temsilcileri de ortada: Bay Kemal, Meral Hanım ve yanındakiler. HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle millet bunları geldikleri yere göndereceklerdir. Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki siyasette etik, ahlak ve seviye bırakmadılar maalesef." dedi.

"GENEL BAŞKANA O EL HAREKETİ YAKIŞIR MI?"

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketine de değinen Erdoğan, "Tek kelimeyle edepsizlik olarak nitelendiriyorum. Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Bay Kemal'in bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Şirazesini, dengesini kaybetti. Şehit yakınına küfreden kendini bilmezi ne yapacağız? O da senin ortağın. Bu edepsizliklerin affedilebilir yanı yok. Şehit yakınına küfreden hadsizin de takipçisi olacağız, hesabını soracağız, bu kendini bilmeze milletvekilinin sonlandırılması dahil en ağır bedeli ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Lütfü Türkkan, Kemal Meral, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

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