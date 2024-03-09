Erdoğan: Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz." dedi.
Erdoğan, partisince Abide kavşağında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, peygamberler yurdu ve insanlığın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Şanlıurfa'yı iyi bildiklerini, Şanlıurfa'nın da kendilerini iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim aramızdaki aşkı, sevdayı muhabbeti anlamak isteyenin gönül gözüyle bakması lazımdır, kalp gözünün açık olması lazımdır. Gelip geçici gündemlerin heyecanıyla Şanlıurfa'ya bakan bunların hiçbirini göremez." diye konuştu.
"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"
Şanlıurfalıların bir asır önce, işgalci Fransızları mübarek topraklardan kovarak "şanlı" unvanını aldığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Gönlü güzelden geçmeyen, ezelden Urfalılara da zaten bu yakışır. Hep söylüyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Durmak yok, yola devam."
"Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyonda, programda, projede, yatırımda kendileriyle yarışacak siyasi rakip tanımadıklarını ifade etti.
Bu özgüvenlerinin gerisinde belediyelerde 30 yılı, iktidarda 21 yılı aşan müktesebatlarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimleri, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman, biz ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Biz ne Urfa'da ne de başka herhangi bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Yapamayacağımızı da zaten hiç ağzımıza almadık. Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, 'onlar ne veriyorsa beş fazlası benden' zihniyetinin hesapsız kitapsız, riyakar tarzını hatırlarsınız. Türkiye, bunun bedeli siyasetini ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır şekilde ödedi. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı, milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkarken emniyetten alandaki katılıma ilişkin sayı aldığını belirterek, "Alanda şu anda verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız." ifadesini kullandı.
"Mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir"
"Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin milletimize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan, bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çünkü, geçmişte hep öyle oldu. İşte en son 2019 seçimlerinde bunu acı bir şekilde tekrar yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Çünkü mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette asıl olan sözünün eri olabilmektir. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi, bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz."
(Sürecek)
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz - Son Dakika
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü caddesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, geçici konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların yılbaşından itibaren kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacaklarını ifade etti. Taşkın, depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin gölgemizde yürüyüp seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyeceklerini söyledi. Erdoğan, Şanlıurfa'ya son 21 yılda yapılan kamu yatırımlarını da anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'de yapılan proje tanıtım toplantısında konuşarak, seçimlerde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Uraloğlu, AK Parti'nin Çanakkale'deki hizmetlerini anlattı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeleri açıkladı.
Diyarbakır'da hekimler, beyaz önlüklerle 'sessiz yürüyüş' yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) yönetim kurulu üyesi ve eczacı Mehmet Ali Zeybek, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını eleştirerek, katliamların dehşetini gözler önüne sermeleri gerektiğini belirtti. Hekimler, ilaç firmalarını boykot çağrısında bulunarak, halktan da destek istedi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 2 bin 385 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti. Hatipoğlu, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu ve çiftçiler tarafından karşılandı. Hatipoğlu, Alpulu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na verilen destekten memnuniyet duyduğunu ve hizmetlerini gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Ayrıca, muhtarlarla da bir araya gelen Hatipoğlu, Alpu'daki sorunların çözümü için projeler hazırlandığını ve 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
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