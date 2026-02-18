Erdoğan\'ı tedirgin eden sorun: Alarm durumuna geçmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir dikkat çektiği ve çözüm için adımlar attığı nüfus kaybıyla ilgili sorunlar devam ediyor.

Etiyopya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin konuyla ilgili yönelttiği "Siz uzun yıllardır 'Güçlü aile, güçlü nüfus' diyerek ülkemizin geleceği açısından önemli söylemlerde bulunuyorsunuz. Efendim, geçmişte uygulanan aile planlaması politikalarının bu nüfusun düşüşünde, yaşlanmasında etkisi olmuş mudur? Ailenin güçlenmesiyle ilgili destekler veriliyor, yeni destekler olabilir mi?" sorusuna Erdoğan çarpıcı bir yanıt verdi.

"AİLE MESELESİ SATIR ARALARINA SIKIŞTIRILAMAZ"

Aile meselesinin satır aralarına sıkıştırılacak kadar basit bir mesele olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim aile meselesini özellikle bu yılın önemli bir başlığı olarak öne çıkartmamızın sebebi bu. Hamdolsun şu anda bizim yakaladığımız seviye, Rusya'nın yeni yakaladığı seviye. Rusya şu anda bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Nüfusun artış hızının korunması ve aile yapısının muhafazası için çalışmalar yapıyorlar. Onlar da nüfus artışını teşvik eden politikalar geliştiriyorlar" dedi.

"CİDDİ MANADA NÜFUS KAYBIMIZ VAR"

Aynı şekilde Suudi Arabistan'ın da ciddi adımlar attığını aktaran Erdoğan "Biz de bu konuda çok önemli bir yerdeyiz. Ama biz düşüyoruz. Ciddi manada nüfus kaybımız var. Bizim medeniyetimizde aile, toplumun çekirdeği ve bu çekirdeği bizim asla kaybetmememiz lazım. Buna yönelik olarak veriler özellikle de alarm durumuna geçmemiz gerektiğini gösteriyor.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Hem nüfusun hem aile yapısının korunması için iktidar olarak teyakkuz halindeyiz. Bunu koruyacağız. Bu planlamayı korumak için de atacağımız çok çok ciddi adımlar var. Bundan taviz veremeyiz. Tam aksine bunu toparlamamız şart" dedi.