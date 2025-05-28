Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
28.05.2025 10:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
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Yeni Anayasa çalışmaları hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz'' dediği 10 kişilik anayasa komisyonunun kimlerden oluşacağı netleşti. Komisyon başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. İşte yeni anayasa için görevlendirilen 10 isim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik bir ekip görevlendirdiğini açıklamıştı.

Yeni anayasa ile ilgili mesajlar veren Erdoğan, "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

ERDOĞAN TALİMATI BİZZAT VERDİ

MKYK'da alınan karara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması talimatı verdiği ortaya çıktı.

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Komisyon başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un da yer alacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞMALAR YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde " Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.

Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Akay kayhan:
    Özlem zenginin olduğu hiçbir kanunu onaylamam 75 6 Yanıtla
  • Kemal:
    değişsin artık 6 49 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ülkenin hiç bir sorununa çare olamayan topluluk 45 4 Yanıtla
  • Erol AY:
    Mevcut anayasanın ne gibi eksiklikleri var,hangi maddeler ilave edilecek ? 43 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    1. madde Hz Erdoğan ve ailesine katisilmayacak ??? 30 5 Yanıtla
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