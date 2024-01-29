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Erdoğan için hazırlanan pankart salonda kahkahalara neden oldu - Son Dakika
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Erdoğan için hazırlanan pankart salonda kahkahalara neden oldu

Eskişehir'de düzenlenen 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan 'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart, salonda bulunanları güldürdü. Pankartın okunduğu anlar gençler tarafından kaydedilerek sosyal medyada viral oldu.

29.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:49
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Eskişehir'de 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan 'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart salonda kahkahalara neden olurken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e geldi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu'ndaki 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katıldı. Gençler tarafından Erdoğan için çok sayıda pankart hazırlandı. Onlar arasında bulunan 'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart salonda bulunanları güldürdü. Erdoğan'ın pankartı okuduğu anlar gençler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, o anlar sosyal medyada viral oldu. Onlarca gençle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine gelen soruları yanıtladıktan ve gençlerle sohbet ettikten sonra şehit evini ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Erdoğan için hazırlanan pankart salonda kahkahalara neden oldu
Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Gençlik, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan için hazırlanan pankart salonda kahkahalara neden oldu - Son Dakika
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