Erdoğan'ın canlı yayındaki enflasyon çıkışına Akşener'den yanıt: Evet aynen, netice gerçekten ortada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında faiz ve enflasyonla ilgili tespitini yineledi. Bir ekonomist olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa, benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın bu sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Erdoğan'ın o açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Akşener, "Evet aynen Sayın Erdoğan. 'Netice' gerçekten ortada…" dedi.