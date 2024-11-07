Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son dönemlerde konser tartışmaları üzerinden muhalefete yüklendi. Konuyla ilgili hazırlanan bir videoyu alıntılayan Saral'ın ''Yakışır güzellerime '' notunu düşmesi dikkat çekti.

07.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP'li belediyelerin konser için anlaştıkları sanatçılara ödedikleri paralarla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir gönderme geldi. Konuyla ilgili hazırlanan bir videoyu alıntılayan Saral, "Yakışır güzellerime" notunu düştü.

Erdoğan\'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime

Oktay Saral, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Murat Çevre:
    Oh ne ala bir sanatçıya 69 milyon ( Trilyon ) öde ama halka hizmet yok işi gücü bırak konser ver dinrz iktidarı eleştir 34 37 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    İyi yapmışlar size ne amacınız Mansur Yavaş’ı yıpratmak.güneş balçıkla sıvanmaz. 39 26 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Kendi işinize bakın sizin belediyelerin neler yaptığına bi bakın Eleştirirken hepsini eleştirin Şu an ve geçmişten bu yana tüm Belediyeler ciddi şatafat ve israf içinde boğuluyor yazıktır günahtır 44 12 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Erdoan ve davarlarından beklenir 19 20 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    İlkokul 1. sınıf günlerim aklıma geldi. 25 4 Yanıtla
  • tuba kolyiğit:
    siyasetin geldiği noktaya bak. 27 2 Yanıtla
  • Murat null:
    haklısın yakışır bırakın milletide biraz eğlensin dünya sizin etrafımızda dönmüyor hersey size hak zaten yiyin efendiler 17 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Max ekepe ve erdoan davarları 12 11 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ:
    O güzellerle meydanlarda halkıyla eğleniyorlar gizli saklı yatlarda değil. 10 1 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    müzik güzel oyunda güzel,birde takla alsalardı,o zaman degme keyiflerine:))) 3 7 Yanıtla
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