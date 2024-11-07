29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP'li belediyelerin konser için anlaştıkları sanatçılara ödedikleri paralarla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir gönderme geldi. Konuyla ilgili hazırlanan bir videoyu alıntılayan Saral, "Yakışır güzellerime" notunu düştü.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (19)