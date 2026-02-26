Erdoğan'ın Doğum Günü İçin Video Klip

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla bir video klip paylaştı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle bir video klip paylaşıldı. İzleyenleri Erdoğan'ın lise yıllarına götüren klip, genç bir öğrencinin katıldığı şiir yarışmasında yaşadığı bir anıyı merkezine alıyor. Karşılaştığı tüm provokasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen sahneyi terk etmeyen ve birinciliği göğüsleyen o gencin kararlılığı, izleyiciye aktarılıyor.

Videonun en vurucu ve duygusal anı ise geçmişle bugünün kesiştiği noktada yaşanıyor. Lise yıllarındaki genç Erdoğan ile bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının birbirlerini selamladığı o sahne; davanın, istikametin ve sarsılmaz iradenin yıllar içindeki sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından dün yayımlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ile klibinin ardından gelen bu ikinci video, Erdoğan'ın doğum günü içerik serisini gösterdi. - ANKARA